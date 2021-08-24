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В Альметьевске на стройке футбольного манежа погиб рабочий

15:20, 24.08.2021
В Альметьевске на стройке футбольного манежа погиб рабочий
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 216 УК РФ) после гибели 35-летнего рабочего на стройке крытого школьного футбольного манежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СК по РТ

Инцидент произошел 23 августа. По предварительным данным, потерпевший с напарником выполняли работы по монтажу перекрытий манежа. В один момент он потерял равновесие и стал падать. Коллега подхватил его и пытался удержать за руки, но через некоторое время мужчина все равно упал с высоты около 9 метров на бетонное покрытие.

От полученных телесных повреждений мужчина спустя несколько часов умер в больнице. На момент трагедии на рабочем имелось страховочное снаряжение. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале августа в селе Чишма Актанышского района Татарстана погиб 50-летний рабочий. Он спустился на дно канавы, чтобы дать указания рабочим. Когда он попытался подняться наверх, не удержался, упал на каменное основание и получил несовместимые с жизнью травмы.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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