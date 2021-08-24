В Альметьевске на стройке футбольного манежа погиб рабочий

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 216 УК РФ) после гибели 35-летнего рабочего на стройке крытого школьного футбольного манежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СК по РТ

Инцидент произошел 23 августа. По предварительным данным, потерпевший с напарником выполняли работы по монтажу перекрытий манежа. В один момент он потерял равновесие и стал падать. Коллега подхватил его и пытался удержать за руки, но через некоторое время мужчина все равно упал с высоты около 9 метров на бетонное покрытие.

От полученных телесных повреждений мужчина спустя несколько часов умер в больнице. На момент трагедии на рабочем имелось страховочное снаряжение. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В начале августа в селе Чишма Актанышского района Татарстана погиб 50-летний рабочий. Он спустился на дно канавы, чтобы дать указания рабочим. Когда он попытался подняться наверх, не удержался, упал на каменное основание и получил несовместимые с жизнью травмы.

