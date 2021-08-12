Новости спорта

13:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россия опустилась на 41-ю строчку рейтинга сборных ФИФА

11:50, 12.08.2021
Россия опустилась на 41-ю строчку рейтинга сборных ФИФА
Фото: rfs.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Список был обновлен после прошедших чемпионата Европы и Кубка Америки.

Неудачное выступление на Евро-2020 отодвинуло сборную России на 41-ю позицию в рейтинге. До начала турнира россияне занимали 38-ю строчку.

Сборная Бельгии осталась лидером рейтинга, Бразилия и Франция входят в тройку лучших. Чемпионы Европы — 2020, команда Италии, поднялись на 5-ю позицию.

Напомним, ранее сборная России проиграла Бельгии (0:3), победила Финляндию (1:0) и уступила датчанам (1:4), досрочно завершив выступление на турнире.

СпортФутболОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Фарраховым Айратом Закиевичем
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем