Россия опустилась на 41-ю строчку рейтинга сборных ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.
Список был обновлен после прошедших чемпионата Европы и Кубка Америки.
Неудачное выступление на Евро-2020 отодвинуло сборную России на 41-ю позицию в рейтинге. До начала турнира россияне занимали 38-ю строчку.
Сборная Бельгии осталась лидером рейтинга, Бразилия и Франция входят в тройку лучших. Чемпионы Европы — 2020, команда Италии, поднялись на 5-ю позицию.
Напомним, ранее сборная России проиграла Бельгии (0:3), победила Финляндию (1:0) и уступила датчанам (1:4), досрочно завершив выступление на турнире.СпортФутболОбщество
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