В Воронежской области неизвестный напал на полицейский участок

В городе Лиски Воронежской области произошло нападение на полицейский участок. Неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете подъехал к зданию и открыл огонь из автомата.

Как сообщает телеграм-канал Baza, через некоторое время нападавший смог попасть внутрь здания и привести в действие взрывное устройство. По предварительным данным, погибших нет.

После этого нападавший скрылся на автомобиле. На месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области. Все отделы полиции в ближайших регионах приведены в состояние повышенной готовности. Сотрудникам полиции выдали бронежилеты и обязали выйти на работу только с боевым оружием — преступник опасен. Предполагается, что мужчина может скрываться в Белгородской области.

Почти год назад в Кукморе в ночь на 30 октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение.

Было возбуждено дело о покушении на теракт, по нему проходят не менее шести подозреваемых.





Ольга Плешкова