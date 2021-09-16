В Воронежской области неизвестный напал на полицейский участок
В городе Лиски Воронежской области произошло нападение на полицейский участок. Неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете подъехал к зданию и открыл огонь из автомата.
Как сообщает телеграм-канал Baza, через некоторое время нападавший смог попасть внутрь здания и привести в действие взрывное устройство. По предварительным данным, погибших нет.
После этого нападавший скрылся на автомобиле. На месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области. Все отделы полиции в ближайших регионах приведены в состояние повышенной готовности. Сотрудникам полиции выдали бронежилеты и обязали выйти на работу только с боевым оружием — преступник опасен. Предполагается, что мужчина может скрываться в Белгородской области.
Почти год назад в Кукморе в ночь на 30 октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение.
Было возбуждено дело о покушении на теракт, по нему проходят не менее шести подозреваемых.
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