На берегу Камы в Татарстане нашли мертвую рыбу, которую бросили браконьеры

Фото: соцсети

В Минэкологии Татарстана подтвердили, что на берегу Камы была найдена мертвая рыба, однако это не является массовым замором, как обсуждают в соцсетях. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера в соцсетях появилась информация о массовом заморе рыбы на берегу Камы. Кадры с места отправили специалистам рыбаки, обнаружившие протухшую рыбу.

На место дважды выезжали сотрудники Волжско-Камского управления совместно с представителями Росрыболовства. Специалисты действительно обнаружили рыбу, но только на одном участке, на острове. В основном на берегу были промысловые судаки, но были также и сомы.

«Это не массовый замор, рыбы валяются на берегу, предположительно из сетей браконьеров. Дальнейшие меры по этому вопросу будут принимать уполномоченные лица из Росрыболовства по РТ».

В августе на реке Каме в Татарстане накрыли браконьерский стан.

Ольга Плешкова