Татарстанцев, не сдавших тест на COVID-19 по возвращении из-за границы, оштрафовали почти на 4,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане сумма штрафов, выписанных лицам, вернувшимся из-за рубежа и не разместившим на портале госуслуг сведения о результатах ПЦР-теста на коронавирус в установленные сроки, достигла 4 186 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.



С 1 августа 2020 года в Татарстан из других стран вернулись 297 439 жителей республики. За неисполнение требований по загрузке результатов тестирования на COVID-19 татарстанцам направили 753 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего в связи с этим с 1 августа 2020 года в Татарстане составлено 793 протокола. Судами республики рассмотрено 582 дела об административном правонарушении в отношении лиц, не разместивших результаты ПЦР-теста на COVID-19.



По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, всего с 1 августа 2020-го по 8 сентября этого года среди граждан, прошедших обследование на коронавирус после возвращения из-за границы, выявлен 181 зараженный ковидом.

Результат теста на коронавирус не привитым и не переболевшим россиянам по возвращении из-за рубежа нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну.



Татьяна Демина