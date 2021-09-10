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«Ак Барс» проведет первый выездной матч сезона в Подольске против «Витязя»

15:20, 10.09.2021
«Ак Барс» проведет первый выездной матч сезона в Подольске против «Витязя»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня в подмосковном Подольске «Ак Барс» сыграет стартовый матч в первой выездной серии нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги против местного «Витязя».

Игра пройдет на одноименной арене «Витязь», начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Напомним, ранее казанцы уступили в трех играх подряд, уступив китайскому «Куньлуню» (3:4), нижегородскому «Торпедо» (1:3) и московскому ЦСКА (1:2 ОТ). Казанский клуб после четырех игр сезона 2020/2021 идет на шестом месте, набрав 3 очка.

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