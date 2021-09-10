В Казани стартует суд по делу директора АНО «Егоза» Реснянской

Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела Натальи Реснянской, создательницы сети частных детсадов «Егоза». Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями, преднамеренных действиях при банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере (1,2 млн) с получением бюджетных субсидий.



Общий ущерб по делу в 4-м отделе Следкома по РТ оценили в 82 млн рублей.

Вину Реснянская не признает. Ее интересы в процессе будут представлять два адвоката, передает из суда журналист «Реального времени».

В уголовном деле фигурирует арестованный детский садик в ЖК «Лесной городок». По условиям сделки 2013 года между застройщиком «Сувар-Казань» и ЧОУ «Егоза» сеть детсадов должна была выкупить 92/100 доли в праве общей долевой собственности на здание и участок в «Лесном городке» за 87,3 млн рублей, но с рассрочкой до 30 июня 2025 года. Из этой суммы ЧОУ уплатило 7 млн рублей с лишним.

В 2016-м, по версии следствия, «Егоза» перестала выполнять обязательства по выплате и «Сувар» начал корпоративный спор, а в августе 2019-го воспитанникам и персоналу детсада перекрыли доступ в дошкольное учреждение.

С тех пор садик находится под замком и разрушается.