В Казани стартует суд по делу директора АНО «Егоза» Реснянской
Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела Натальи Реснянской, создательницы сети частных детсадов «Егоза». Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями, преднамеренных действиях при банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере (1,2 млн) с получением бюджетных субсидий.
Общий ущерб по делу в 4-м отделе Следкома по РТ оценили в 82 млн рублей.
Вину Реснянская не признает. Ее интересы в процессе будут представлять два адвоката, передает из суда журналист «Реального времени».
В уголовном деле фигурирует арестованный детский садик в ЖК «Лесной городок». По условиям сделки 2013 года между застройщиком «Сувар-Казань» и ЧОУ «Егоза» сеть детсадов должна была выкупить 92/100 доли в праве общей долевой собственности на здание и участок в «Лесном городке» за 87,3 млн рублей, но с рассрочкой до 30 июня 2025 года. Из этой суммы ЧОУ уплатило 7 млн рублей с лишним.
В 2016-м, по версии следствия, «Егоза» перестала выполнять обязательства по выплате и «Сувар» начал корпоративный спор, а в августе 2019-го воспитанникам и персоналу детсада перекрыли доступ в дошкольное учреждение.
С тех пор садик находится под замком и разрушается.ПроисшествияБизнесОбществоВластьОбразованиеЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым