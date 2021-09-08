В августе годовая инфляция в России ускорилась до 6,68%

В августе годовая инфляция в России ускорилась до 6,68%, после 6,46% в июле. Такие данные приводит Росстат.

В месячном выражение потребительские цены в стране выросли на 0,17%. По сравнению с декабрем 2020 года они увеличились на 4,69%.

В прошлом месяце в России заметно подешевела плодоовощная продукция. Цены на свеклу снизились на 42,9%, морковь — на 34,8%, картофель — на 17,0%, виноград — на 15,8%, помидоры — на 15,6%, огурцы — на 13,9%. Однако в августе подорожали лимоны (+24,1%), апельсины (+5,7%), чеснок (+3,7%) и сухофрукты (+1,7%).

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди непродовольственных товаров первой необходимости в России в августе подорожали спички (+3,7%), хозяйственное мыло (+1,9%), сухие корма для домашних животных (+1,2%), туалетная бумага (+1%) и некоторые другие. Снизились цены на санитарно-гигиенические маски (-2%), антисептики для рук (–0,8%), стиральные порошки (-0,4%) и зубные щетки (-0,1%).

Напомним, в июле 2021 года инфляция в России составила 6,46% в годовом выражении. В июне этот показатель зафиксировали на отметке 6,5%.



Татьяна Демина