Новости происшествий

02:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Лаишевском районе РТ обнаружили нелегальную свалку площадью почти 1,5 тыс. кв. метров

01:29, 08.09.2021
В Лаишевском районе РТ обнаружили нелегальную свалку площадью почти 1,5 тыс. кв. метров
Фото: eco.tatarstan.ru

В Лаишевском районе Татарстана обнаружили нелегальную свалку отходов от сноса и разборки зданий площадью 1456 кв. метров. Она находится рядом с СНТ «Химик-72».

Объем несанкционированного складирования отходов составил 247 куб. метров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Ведомство направило запрос в Управление Росреестра по РТ, чтобы узнать собственника земельного участка, на котором инспекторы Центрального территориального управления обнаружили свалку.

В конце августа в Татарстане на окраине села Новое Ибрайкино Аксубаевского района обнаружили несанкционированное размещение отходов. Площадь свалки составила 120 кв. метров, а объем — 60 куб. метров.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также