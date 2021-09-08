В Лаишевском районе РТ обнаружили нелегальную свалку площадью почти 1,5 тыс. кв. метров

В Лаишевском районе Татарстана обнаружили нелегальную свалку отходов от сноса и разборки зданий площадью 1456 кв. метров. Она находится рядом с СНТ «Химик-72».

Объем несанкционированного складирования отходов составил 247 куб. метров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Ведомство направило запрос в Управление Росреестра по РТ, чтобы узнать собственника земельного участка, на котором инспекторы Центрального территориального управления обнаружили свалку.

В конце августа в Татарстане на окраине села Новое Ибрайкино Аксубаевского района обнаружили несанкционированное размещение отходов. Площадь свалки составила 120 кв. метров, а объем — 60 куб. метров.



Татьяна Демина