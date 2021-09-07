Умер профессор КНИТУ-КАИ Виталий Овчинников

5 сентября этого года скоропостижно скончался доктор химических наук, профессор кафедры общей химии КНИТУ-КАИ, академик международной педагогической академии Виталий Овчинников, сообщили на сайте вуза.

7 сентября в 12.00 на Арском кладбище состоится прощание с профессором.

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Он стоял у истоков становления инженерно-экологического образования на кафедре общей химии и экологии. Овчинников являлся одним из ведущих специалистов России в области термохимии образования и сгорания фосфор-, серосодержащих и биохимических соединений. Им опубликовано свыше 250 научных работ, представлено более 70 докладов на конференциях различного уровня.

Профессор был удостоен званий «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» и «Соросовский профессор», а в 2012 году Кембриджским биографическим центром он признан в числе 100 лучших ученых года и одним из выдающихся интеллектуалов 21-го столетия.