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Движение автомобилей по мосту через реку Ноксу в Казани восстановят с 7 сентября

20:11, 06.09.2021
Движение автомобилей по мосту через реку Ноксу в Казани восстановят с 7 сентября
Фото: Олег Тихонов (архив)

Движение автомобилей по мосту через реку Ноксу в Казани восстановят со вторника, 7 сентября. Ремонт на этом участке практически завершен.

К работам на мосту приступили в прошлую пятницу, 3 сентября, чтобы основной объем работ пришелся на выходные дни, когда загруженность Мамадышского тракта ниже, чем в будни. На этот же период закрыт проезд на участке от здания №28 до здания №20 по Мамадышскому тракту, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Комитете внешнего благоустройства Казани обратили внимание, что этим летом на мосту через Ноксу обнаружили повреждения деформационного шва, которые потребовали проведения срочного ремонта. Для этого оперативно организовали все необходимые процедуры, в том числе провели конкурс по определению подрядчика.

Напомним, сегодня утром на Мамадышском тракте образовались пробки. Движения практически не было — кто-то опоздал на работу. Затор был связан с временным ограничением движения транспорта на участке Мамадышского тракта, от дома №28 до здания №20. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан

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