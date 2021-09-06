Движение автомобилей по мосту через реку Ноксу в Казани восстановят с 7 сентября

Фото: Олег Тихонов (архив)

Движение автомобилей по мосту через реку Ноксу в Казани восстановят со вторника, 7 сентября. Ремонт на этом участке практически завершен.

К работам на мосту приступили в прошлую пятницу, 3 сентября, чтобы основной объем работ пришелся на выходные дни, когда загруженность Мамадышского тракта ниже, чем в будни. На этот же период закрыт проезд на участке от здания №28 до здания №20 по Мамадышскому тракту, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Комитете внешнего благоустройства Казани обратили внимание, что этим летом на мосту через Ноксу обнаружили повреждения деформационного шва, которые потребовали проведения срочного ремонта. Для этого оперативно организовали все необходимые процедуры, в том числе провели конкурс по определению подрядчика.

Напомним, сегодня утром на Мамадышском тракте образовались пробки. Движения практически не было — кто-то опоздал на работу. Затор был связан с временным ограничением движения транспорта на участке Мамадышского тракта, от дома №28 до здания №20. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина