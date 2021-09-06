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«Талибан»* заявил о полном захвате провинции Панджшер

08:55, 06.09.2021
«Талибан»* заявил о полном захвате провинции Панджшер
Фото: pixabay.com

Представитель радикального движения «Талибан»* Забиулла Муджахид заявил о полном контроле над афганской провинцией Панджшер.

По его словам, некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали, сообщает RT со ссылкой на сообщение из twitter-аккаунта Муджахида.

Представители движения убеждают жителей, что не будут притеснять их.

Главы МИД государств «большой семерки» (G7) планируют провести встречу по обстановке, сложившейся в Афганистане. На ней ожидается присутствие России и Китая. Всего планируется участие дипломатов более чем из 20 стран.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия

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