В Апастовском районе КАМАЗ въехал в частный дом, пострадал водитель

В деревне Шигаево Апастовского района КАМАЗ въехал в частный дом. Водитель большегруза получил травмы.

ДТП произошло на улице Шоссейной. КАМАЗ ехал с огромной скоростью. В один момент водитель не справился с управлением, машина протаранила забор и въехала в дом. Местные жители поспешили на помощь к шоферу и пытались вытащить его из кабины. Но та смялась и зажала мужчину.

Фото: скриншот / соцсети

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего и передали медикам. Никто из жильцов дома, куда влетел большегруз, не пострадал. А водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы нижних конечностей, сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Вечером в субботу в Бугульме мужчина за рулем «Лады Гранта» превысил скорость и наехал на 18-летнего пешехода. После этого машина врезалась в ворота жилого дома. Пешеход получил лишь ушибы и садины, а водитель погиб.

