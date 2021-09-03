В России на всех видах общественного транспорта к 2024 году начнут применять биометрию

Фото: Максим Платонов (архив)

В России на всех видах общественного транспорта к 2024 году начнут применять биометрию. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

— По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы, — поделился он подробностями нововведения. Савельев напомнил, что в терминале С в московском аэропорту «Шереметьево», открытом в июле, работает автоматизированная система паспортного контроля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российский Минтранс уже анонсировал, что, по стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, к 2030 году пассажиры смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на вокзалах, пишет ТАСС.

Напомним, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проведет эксперимент по размещению гражданами своих биометрических данных через приложение «Биометрия». Он будет проходить с октября 2021 года по октябрь 2022 года.

Татьяна Демина