В МЧС Татарстана сообщили о горении сухой травы на ж/д станциях в Альметьевском и Лениногорском районах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Альметьевском и Лениногорском районах Татарстана загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сегодня вечером трава загорелась вдоль ж/д путей вблизи населенного пункта Старое Суркино Альметьевского района. Пожар локализован на предварительной площади 3 га. На месте достаточно сил и средств. Угрозы населенным пунктам и лесам отсутствует.

В Лениногорском районе возле ж/д станции Письмянка трава вдоль ж/д путей горела на трех участках: около населенного пункта Туркино (пожар ликвидирован на площади 500 кв.м), возле населенного пункта Ак Куль (пожар ликвидирован, его площадь уточняется) и вблизи Лениногорска (открытое горение ликвидировано, в настоящее время идет проливка). К тушению пожара привлекали поезд.



Ранее в Бугульминском районе Татарстана выявили горение сухой травы и камыша на площади 300 кв. метров. Пожар ликвидировали в 13.35. Никто не пострадал.

