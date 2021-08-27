В Татарстане прокуратура взыщет компенсацию морального вреда с хозяина собаки, напавшей на 7-летнюю девочку

Прокуратура Высокогорского района провела проверку по факту нападения немецкой овчарки на 7-летнюю девочку. Надзорное ведомство в интересах пострадавшей подготовило иск к хозяину собаки о взыскании с него компенсации морального вреда, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ближайшее время иск с материалами проверки направят в Высокогорский районный суд для рассмотрения по существу. Местная административно-техническая инспекция уже возбудила в отношении хозяина овчарки административное дело о нарушении правил выгула собак.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 августа в селе Высокая Гора на улице Хузиева. Немецкая овчарка без намордника и поводка напала на 7-летнюю девочку и повалила ее на землю. Собака схватила ребенка зубами за волосы. В этот момент животное отогнал ее хозяин и случайный прохожий.

В тот же день родители девочки обратились в местную больницу — травм у ребенка там не обнаружили.



Напомним, видео с места события появилось в популярной группе в соцсети. Сообщалось, что мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. Жизни и здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает.

Татьяна Демина