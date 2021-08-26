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На складе в воинской части Казахстана произошел взрыв

18:14, 26.08.2021
На складе в воинской части Казахстана произошел взрыв
Фото: gov.kz

В Казахстане произошел взрыв на складе в воинской части, расположенной в Байзакском районе Жамбылской области. Причиной стало возгорание рядом со зданием.

В Минобороны Казахстана заявили, что взорвались неустановленные предметы. Причины возгорания рядом со складом устанавливаются, пожар продолжают тушить.

К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны Казахстана под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, взрыв сегодня произошел и у аэропорта Кабула. По последним данным, там погибли 13 человек, в том числе дети. Число пострадавших увеличилось до 70.

Татьяна Демина
Происшествия
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