На складе в воинской части Казахстана произошел взрыв

В Казахстане произошел взрыв на складе в воинской части, расположенной в Байзакском районе Жамбылской области. Причиной стало возгорание рядом со зданием.

В Минобороны Казахстана заявили, что взорвались неустановленные предметы. Причины возгорания рядом со складом устанавливаются, пожар продолжают тушить.

К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны Казахстана под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, взрыв сегодня произошел и у аэропорта Кабула. По последним данным, там погибли 13 человек, в том числе дети. Число пострадавших увеличилось до 70.



Татьяна Демина