Хавбек «Челси» Жоржиньо признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА
Полузащитник «Челси» Жоржиньо признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА.
На награду вместе с ним претендовали его одноклубник Н'Голо Канте, а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.
В прошлом сезоне Жоржиньо в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0). Кроме этого, летом хавбек стал победителем чемпионата Европы вместе со сборной Италией.
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