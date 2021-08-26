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Хавбек «Челси» Жоржиньо признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА

20:28, 26.08.2021
Хавбек «Челси» Жоржиньо признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА
Фото: instagram.com/uefa_official

Полузащитник «Челси» Жоржиньо признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА.

На награду вместе с ним претендовали его одноклубник Н'Голо Канте, а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

В прошлом сезоне Жоржиньо в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0). Кроме этого, летом хавбек стал победителем чемпионата Европы вместе со сборной Италией.

СпортФутбол
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