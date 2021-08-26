В Казани построили спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Казани, около мечети «Ярдэм», завершилось строительство спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Нужно сделать все, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя наедине со своими проблемами, чтобы они получили возможность учиться, отдыхать, творить и заниматься спортом, как и их сверстники», — сказал мэр города Ильсур Метшин.

В Приволжском районе города будет построен еще один спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья — он расположится недалеко от лицея №78. Начальник Управления образования исполкома города Ирек Ризванов сообщил, что в Казани кроме 9 коррекционных школ в режиме инклюзии работают 38 базовых школ и 26 детских садов. В наступающем учебном году в детских садах города откроются 32 дополнительные группы для 942 детей с особенностями развития.

Кроме того, появится досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он откроется на базе детского центра «Экият» по адресу: ул. Петербургская, 57.



Алексей Нечаев