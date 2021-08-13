Депутат Свищев о вылете «Сочи» и «Рубина»: «Может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду»

Член Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал вылет «Рубина» и «Сочи» из еврокубков.

«Говорили: ладно, к сожалению, на национальном уровне показываем слабый футбол из-за множества легионеров, недостатка своих спортсменов и так далее. Я считал, что нужно поднимать внутренний чемпионат, ограничивать количество легионеров, тратить деньги на российских детишек, юниоров.

Но результат еврокубков показывает, что ситуация в другом. И на таком уровне не самые сильные команды нас вынесли. Может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду против российского футбола… Что-то не ладится», — сказал Свищев.

Накануне сразу оба российских клуба выбыли из розыгрыша Лиги конференций. «Рубин» у себя дома не справился с польским «Ракувом», пропустив единственный гол на 110-й минуте встречи. В другой паре российский «Сочи» уступил на выезде сербскому «Партизану» в серии пенальти.

После таких результатов Россия лишилась восьмого места в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию. В случае дальнейшего провального выступления российских клубов нас могут обойти Австрия и Украина, выбив Россию из десятки лучших стран.