Губерниев: «Думал наш клубный футбол оттолкнется со дна, но мы завязли еще больше»

Телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет казанского «Рубина» и «Сочи» из квалификации Лиги конференций.

«Вот ведь как! Думал, что наш клубный футбол, лежа на дне, оттолкнется и начнет движение вверх! На поверхность, там солнце и воздух! Но мы завязли еще больше! Запутались в водорослях и медузах, продолжая лежать на дне, как затонувший старый и ржавый баркас! Йо-хо-хо, 11 человек на сундук мертвеца и бутылка рома…» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Накануне «Рубин» проиграл в Казани польскому «Ракуву» (0:1). В другом матче «Сочи» на выезде по пенальти уступил сербскому «Партизану» (2:2, 2:4 пен). Оба российских клуба завершили выступления в еврокубках.

Из-за вылета «Рубина» и «Сочи» Россия лишилась восьмого места в таблице коэффициентов УЕФА. Скоро в рейтинге нас могут обойти Австрия и Украина.