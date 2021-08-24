В Казани поезд насмерть сбил мужчину
В Казани вчера на перегоне Дербышки — Ометьево поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома.
Инцидент произошел вчера вечером. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако трагедию предотвратить не удалось.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Проверку проводят сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
На прошлой неделе в Татарстане едва не столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Инцидент произошел 18 августа на перегоне Иж-Бобья — Агрыз однопутного неэлектрифицированного участка Круглое Поле — Агрыз Горьковской дороги.Происшествия Татарстан
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