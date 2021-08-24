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Происшествия

В Казани поезд насмерть сбил мужчину

10:33, 24.08.2021
В Казани поезд насмерть сбил мужчину
Фото: psut.sledcom.ru

В Казани вчера на перегоне Дербышки — Ометьево поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома.

Инцидент произошел вчера вечером. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако трагедию предотвратить не удалось.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Проверку проводят сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На прошлой неделе в Татарстане едва не столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Инцидент произошел 18 августа на перегоне Иж-Бобья — Агрыз однопутного неэлектрифицированного участка Круглое Поле — Агрыз Горьковской дороги.

Происшествия Татарстан
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