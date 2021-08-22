Ламса назвал «Ак Барс» самым сильным соперником на Кубке чемпионов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче 3-го тура Кубка чемпионов в Казани. По его словам, уфимцы проиграли самому сильному участнику турнира.

«Очень сложный матч, сегодня нам противостоял самый сильный соперник на турнире. Я думаю, мы провели хороший первый период, понравилось, как вошли в игру. Стоит отметить проблему с защитниками, Науменков выбыл.

Были шансы в большинстве, но мы ими не воспользовались, и во втором периоде «Ак Барс» был словно на две головы выше нас. Ключевой позитивный момент — то, что наша молодежь не сдавалась, ребята бились до конца, на последних минутах у нас были возможности сравнять счет», — сказал Ламса.

Накануне «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:4, отыгрываясь трижды по ходу матча. По итогам встречи казанцы вышли в финал турнира, где сыграют с петербургским СКА. «Салават Юлаев» встретится с магнитогорским «Металлургом» в матче за третье место.

Ранее уфимская команда в рамках Кубка чемпионов обыграла СКА и проиграла магнитогорцам.

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