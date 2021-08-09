Президент UFC ответил на вопрос о возвращении Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дэйна Уайт поставил точку в вопросе возможного возвращения к боям экс-чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, российский боец окончательно решил начать тренерскую карьеру.

«Я отбросил все надежды, и вам советую сделать это. Хабиб ушел. Поверьте мне, я пытался сделать все, что мог. Я пытался уговорить его остаться, но он закончил.

Хабиб становится тренером. Он прошел всю карьеру непобежденным и ушел непобежденным. Теперь Хабиб — непобежденный тренер», — сказал Уайт.

Президент UFC считает, что Нурмагомедова ждет успех в его тренерской карьере.

Отметим, Хабиб входит в тренерский штаб бойца Ислама Махачева, который недавно обошел Конора Макгрегора в рейтинге UFC.