Ислам Махачев обошел Конора Макгрегора в рейтинге UFC
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинги бойцов.
В легком весе лидерство сохранил Дастин Порье. В тройку также вошли Джастин Гейджи и Бенэил Дариуш.
Наибольший прогресс в данной весовой категории сделал Ислам Махачев. Российский боец после победы над Тиаго Мойзесом поднялся на четыре пункта. Сейчас Махачев находится на пятой строчке рейтинга, обойдя Тони Фергюсона (шестое место) и Конора Макгрегора (девятое место).
Лидерство в рейтинге вне зависимости от весовой категории продолжает удерживать Джон Джонс.
Напомним, ранее из рейтинга UFC был исключен Хабиб Нурмагомедов.Спорт
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