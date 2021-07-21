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Ислам Махачев обошел Конора Макгрегора в рейтинге UFC

10:39, 21.07.2021
Ислам Махачев обошел Конора Макгрегора в рейтинге UFC
Фото: vk.com/ufc

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинги бойцов.

В легком весе лидерство сохранил Дастин Порье. В тройку также вошли Джастин Гейджи и Бенэил Дариуш.

Наибольший прогресс в данной весовой категории сделал Ислам Махачев. Российский боец после победы над Тиаго Мойзесом поднялся на четыре пункта. Сейчас Махачев находится на пятой строчке рейтинга, обойдя Тони Фергюсона (шестое место) и Конора Макгрегора (девятое место).

Фото: vk.com/ufc

Лидерство в рейтинге вне зависимости от весовой категории продолжает удерживать Джон Джонс.

Напомним, ранее из рейтинга UFC был исключен Хабиб Нурмагомедов.

Спорт
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