Двигатели модуля «Наука» включались после стыковки с МКС из-за алгоритмов системы управления

Фото: "Роскосмос"

После стыковки с Международной космической станцией (МКС) двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука» включались из-за связанных с алгоритмами системы управления проблем.



«Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В связи с проблемами было сложно предсказать дальнейшее поведение системы, сообщает ТАСС.

Модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что самопроизвольно включились.

Тогда из-за включения двигателей станция развернулась на 45 градусов. Для компенсации импульса задействовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». Контроль над станцией удалось вернуть, экипаж и оборудование не пострадали. МКС не получила повреждений.

Маргарита Головатенко