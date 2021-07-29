В Татарстане посадили бизнесмена, который оформил завещание на судью

К 9 годам колонии общего режима приговорил Нижнекамский горсуд 45-летнего директора фирмы «Ростатнефть» Илью Шмалея. Он признан виновным в хищении 21,4 млн рублей по контрактам на поставку нефтепродуктов в Набережные Челны, Таджикистан и Афганистан. Заказанный в 2016-2018 году товар заказчики не дождались.



В ходе судебных прений прокурор запрашивал для подсудимого 7 лет колонии.

В суде Шмалей просил об оправдании, но ближе к финалу процесса завещал все свое имущество, включая компанию «Ростатнефть», председательствующему судье. На этом основании адвокат заявил судье отвод, однако тот данное ходатайство отклонил и довел дело до приговора.

Подробности — в материале «Реального времени».