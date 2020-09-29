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Пожилой татарстанец пострадал при падении мотодельтаплана в Самарской области

10:50, 29.09.2020
Пожилой татарстанец пострадал при падении мотодельтаплана в Самарской области
Фото: genproc.gov.ru

Сегодня, 29 сентября, рано утром в Самарской области произошла жесткая посадка мотодельтаплана на взлете.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Семеновка м.р. Кинель-Черкасский Самарской области.

По предварительным данным, мотодельтаплан допустил жесткую посадку при попытке взлета.

В момент происшествия на борту находился пилот, которого госпитализировали с полученными травмами. По данным местного издания sova.info, 62-летний мужчина прибыл в Самарскую область из Зеленодольска. Сам мотодельтаплан получил механические повреждения. На место происшествия прибыли работники Куйбышевской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Происшествия Татарстан
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