Пожилой татарстанец пострадал при падении мотодельтаплана в Самарской области

Сегодня, 29 сентября, рано утром в Самарской области произошла жесткая посадка мотодельтаплана на взлете.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Семеновка м.р. Кинель-Черкасский Самарской области.

По предварительным данным, мотодельтаплан допустил жесткую посадку при попытке взлета.

В момент происшествия на борту находился пилот, которого госпитализировали с полученными травмами. По данным местного издания sova.info, 62-летний мужчина прибыл в Самарскую область из Зеленодольска. Сам мотодельтаплан получил механические повреждения. На место происшествия прибыли работники Куйбышевской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.