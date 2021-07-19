Дочка «Камдорстроя» оплатит долг перед ФНС в 111 млн рублей

Между Федеральной налоговой службой и ЗАО «Камдорстрой Автобаза-48» по делу о банкротстве предприятия из Челнов заключено мировое соглашение. Долг компании по обязательным платежам составила 111,6 млн рублей.



В исковом заявлении указана сумма в 89,3 млн рублей, остальные 22,3 млн рублей «обнаружились» в ходе рассмотрения дела о банкротстве. Дочка «Камдорстроя» обязалась полностью погасить долг, сообщают Chelny.biz.

Фото: kamdorstroy.ru

На позапрошлой неделе Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между налоговой службой и одной из крупнейших республиканских стройкомпаний АО «Трест Камдорстрой» в рамках дела о банкротстве. Компания обязалась выплатить истцу более 96 млн рублей.

Маргарита Головатенко