Эксперты заявили, что переписки сотрудников в мессенджерах угрожают кибербезопасности компаний

Скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах и соцсетях могут попасть в руки злоумышленников, предупредили эксперты. Из-за этого могут возникнуть угрозы финансовому благополучию и кибербезопасности компании или риски навредить ее репутации.

Специалисты заявляют, что, делясь скриншотами переписки с третьими лицами, работник таким образом может ставить под сомнение решения руководства, действия своих коллег, их компетентность и т.п. К тому же, мошенники могут разглядеть номера телефонов и воспользоваться этой и прочей полученной информацией для взлома, спама, шантажа и т.д.

Согласно результатам опроса, более 60% работников в России отправляют скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах или выкладывают их в соцсети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра «АльфаСтрахование».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В большинстве компаний для корпоративной переписки используют один из привычных мессенджеров (43%). Почти в четверти организаций способ общения по работе не регулируется (23%).

Напомним, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Это примерно в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Банка России.

Татьяна Демина