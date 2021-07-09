Сегодня в Казани пройдет рейд ГИБДД по машинам с тонировкой

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Казани ГИБДД проведет рейд по автомобилям с тонировкой. Начало мероприятия запланировано на 15.00, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Рейд проводился в Казани и накануне, 8 июля, с 8.00 до 14.00 часов. В ГИБДД напомнили, что светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70%.

В случае выявления нарушения этого требования водитель привлекается к административной ответственности (ч. 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ). Ему грозит штрафа в размере 500 рублей. В случае неисполнения требования об устранении нарушения в течение 10 суток наложат штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от сорока до двадцати часов

За время проведения профилактического рейда сотрудники Госавтоинспекции Казани составили 46 административных материалов по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Напомним, в мае в Татарстане провели акцию в рамках всероссийского рейда по выявлению нарушений по управлению автомобилем с тонированными стеклами. За это нарушение привлекли к ответственности 3 188 водителей.



Татьяна Демина