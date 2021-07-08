Голикова поручила проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальное жилье

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья. Об этом сообщает ТАСС.

«Минстрою России (И.Э. Файзуллин), Минфину России (А.Г. Силуанов) проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина», — говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Также она поручила Минздраву совместно с Минтрудом и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства.

Алексей Нечаев