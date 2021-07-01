В Минэкономразвития сообщили, что в России наблюдается тренд на снижение инфляции

Фото: Антон Журавлев (архив)

В Минэкономразвития России сообщили, что в стране наблюдается тренд на снижение инфляции. По словам главы ведомства Максима Решетникова, сильных колебаний в показателях не ожидается.

«Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. Мы рассчитываем, что в июле это будут последние негативы, которые выйдут» — заявил он, добавив, что в Минэкономразвития по-прежнему ожидают в августе дефляцию.

Решетников напомнил, что в мае 2021 года инфляция составила 0,74%, а за период с 1 по 28 июня — 0,65%, пишет ТАСС. По его словам, четверть показателя — борщевой набор (картофель, морковь). В августе Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на него, что и должно сформировать базу для дефляции в категории продовольственных товаров.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в России недельная инфляция выросла на 0,11% по сравнению с прошлой неделей, до 0,23%, следует из подсчетов Росстата за 22—28 июня. С начала прошлого месяца она составила 0,63%, с начала 2021 года — 4,13%.



Накануне на прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что в этом году вряд ли удастся снизить инфляцию до цели в 4%, она будет около 5%.



Татьяна Демина