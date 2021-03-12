На казанских парковках планируют развивать сети электрозарядных станций

На муниципальных парковках Казани планируют развивать сети электрозарядных станций. Решение принято с целью развития экологически чистого транспорта, расширения рынка электромобилей и соответствующей инфраструктуры.

«В целях улучшения экологической обстановки владельцам электромобилей предоставлено право бесплатного пользования муниципальными платными парковками, расположенными на улично-дорожной сети г. Казани», — сообщает городской Комитет по транспорту.

Чтобы воспользоваться этим правом, казанцам необходимо попасть в реестр парковочных разрешений электромобилей Казани. Это можно сделать в МФЦ, расположенных по следующим адресам: пр. Победы, 100; пр. Х. Ямашева, 82; ул. Гагарина, 103; ул. Авангардная, 74, а также в Комитете по транспорту (ул. Островского, д. 23, литер 1).

Фото: kzn.ru

На сегодня услугой по получению права на бесплатное пользование муниципальной парковкой воспользовались 56 казанских владельцев электромобилей.

Напомним, первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей появилась в России в 2018 году.

Татьяна Демина