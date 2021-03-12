На казанских парковках планируют развивать сети электрозарядных станций
На муниципальных парковках Казани планируют развивать сети электрозарядных станций. Решение принято с целью развития экологически чистого транспорта, расширения рынка электромобилей и соответствующей инфраструктуры.
«В целях улучшения экологической обстановки владельцам электромобилей предоставлено право бесплатного пользования муниципальными платными парковками, расположенными на улично-дорожной сети г. Казани», — сообщает городской Комитет по транспорту.
Чтобы воспользоваться этим правом, казанцам необходимо попасть в реестр парковочных разрешений электромобилей Казани. Это можно сделать в МФЦ, расположенных по следующим адресам: пр. Победы, 100; пр. Х. Ямашева, 82; ул. Гагарина, 103; ул. Авангардная, 74, а также в Комитете по транспорту (ул. Островского, д. 23, литер 1).
На сегодня услугой по получению права на бесплатное пользование муниципальной парковкой воспользовались 56 казанских владельцев электромобилей.
Напомним, первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей появилась в России в 2018 году.
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