Главное о коронавирусе на 28 июня: вакцинация трудовых мигрантов, состояние певицы МакSим
Мэр Челнов не согласился с Роспотребнадзором
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Всего на 28 июня в республике зарегистрировано 22 363 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 085 человек. Умерли за весь период 534 человека.
- Умерла председатель Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фарида Забирова. «Реальному времени» информацию подтвердили родственники усопшей. Причиной смерти стал коронавирус. По предварительной информации, похороны пройдут на Ново-Татарском кладбище, джаназа-намаз прочитают в мечети им. Марджани.
- Мэр Челнов Наиль Магдеев не согласился с главой территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяром Бариевым, который предложил ужесточить «антиковидные» ограничения после концерта артиста Niletto. По словам Бариева, на концерте ко Дню молодежи челнинцы забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции, и если организаторы не могут обеспечить безопасность, то количество праздников следует сократить или вовсе отменить их.
- Официальный представитель певицы МакSим прокомментировала информацию о критическом состоянии артистки. «Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом», — сказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская. Напомним, что певицу госпитализировали вскоре после выступления в Казани — ранее она рассказывала, что выходила на сцену с температурой.
Путин поручил вакцинировать трудовых мигрантов
За последние сутки в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 626 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 472 941 человека, а выздоровевших — до 4 969 340 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 611 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 133 893 человека.
- При регистрации векторной технологии Центр им. Н.Ф. Гамалеи сможет изменять вакцины от коронавируса в течение недели — это может понадобиться в случае кардинального изменения одной из составляющих вируса, рассказал директор центра Александр Гинцбург.
- В Москве зафиксировали рекордное число летальных исходов из-за заражения коронавирусом за сутки — 114, следует из данных оперативного штаба. В Москве с начала пандемии умерли 22 086 человек.
- Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с заражением детей коронавирусной инфекцией в детском центре «Артек».
- Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих на работу в Россию. Организовать вакцинацию, определив финансирование, поручено до 15 июля.
- Первые результаты научных исследований в Хабаровском крае показали, что вакцинироваться от COVID-19 переболевшим коронавирусом нужно через 1,5—3 месяца после перенесенной болезни, а не через полгода, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу.
- Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Обязательные прививки, в частности, вводятся для работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта. Также обязательная вакцинация затронет сотрудников госслужбы.
- Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 12 кафе «Шоколадница», заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщается на сайте ведомства.
Греция ужесточит въезд для россиян
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 181 096 913 человек, 3 923 105 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 625 036). На второй строчке — Индия (30 279 331), на третьей — Бразилия (18 420 598), на четвертой — Франция (5 831 972), на пятой — Турция (5 409 027). Россия занимает шестое место (5 387 486, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (603 967). За ними следуют Бразилия (513 474), Индия (396 730), Мексика (232 564), Перу (191 584) и Великобритания (128 364).
- Греция ужесточит въезд для прибывающих из России туристов с 30 июня, все они должны будут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии, независимо от проведенной вакцинации. Также непосредственно на границе россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста или экспресс-анализа. Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. Если результат окажется положительным, то пассажир отправится на обязательный карантин.
- Первые два случая индийского штамма коронавируса «дельта» зафиксированы в Палестине, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.
- Власти ЮАР ужесточают карантинные ограничения из-за третьей волны коронавируса и распространения варианта COVID-19 «дельта», заявил президент страны Сирил Рамафоса. Он выступил с обращением к нации и объявил, что страна переходит на четвертый уровень опасности из-за коронавируса из пяти возможных.
- Обеспечение в мире равного доступа к вакцинации от коронавируса облегчило бы борьбу с пандемией. Об этом заявил в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
- Разведывательное сообщество США, перед которым администрация Джо Байдена поставила задачу установить причины пандемии коронавируса, не смогло прийти к окончательным выводам относительно появления инфекции и вряд ли сможет сделать это до конца отведенного на это срока, сообщает The Wall Street Journal.
- Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg, что придерживается естественной версии происхождения коронавируса.
- Россия возобновляет прерванное из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.
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