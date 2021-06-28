Главное о коронавирусе на 28 июня: вакцинация трудовых мигрантов, состояние певицы МакSим

Фото: Максим Платонов

Мэр Челнов не согласился с Роспотребнадзором

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Всего на 28 июня в республике зарегистрировано 22 363 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 085 человек. Умерли за весь период 534 человека.

Умерла председатель Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фарида Забирова. «Реальному времени» информацию подтвердили родственники усопшей. Причиной смерти стал коронавирус. По предварительной информации, похороны пройдут на Ново-Татарском кладбище, джаназа-намаз прочитают в мечети им. Марджани.

Мэр Челнов Наиль Магдеев не согласился с главой территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяром Бариевым, который предложил ужесточить «антиковидные» ограничения после концерта артиста Niletto. По словам Бариева, на концерте ко Дню молодежи челнинцы забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции, и если организаторы не могут обеспечить безопасность, то количество праздников следует сократить или вовсе отменить их.

Фото: nabchelny.ru

Официальный представитель певицы МакSим прокомментировала информацию о критическом состоянии артистки. «Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом», — сказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская. Напомним, что певицу госпитализировали вскоре после выступления в Казани — ранее она рассказывала, что выходила на сцену с температурой.

Путин поручил вакцинировать трудовых мигрантов

За последние сутки в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 626 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 472 941 человека, а выздоровевших — до 4 969 340 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 611 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 133 893 человека.

При регистрации векторной технологии Центр им. Н.Ф. Гамалеи сможет изменять вакцины от коронавируса в течение недели — это может понадобиться в случае кардинального изменения одной из составляющих вируса, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Фото mos.ru

В Москве зафиксировали рекордное число летальных исходов из-за заражения коронавирусом за сутки — 114, следует из данных оперативного штаба. В Москве с начала пандемии умерли 22 086 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с заражением детей коронавирусной инфекцией в детском центре «Артек».

Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих на работу в Россию. Организовать вакцинацию, определив финансирование, поручено до 15 июля.



Первые результаты научных исследований в Хабаровском крае показали, что вакцинироваться от COVID-19 переболевшим коронавирусом нужно через 1,5—3 месяца после перенесенной болезни, а не через полгода, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу.

Фото khabkrai.ru

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Обязательные прививки, в частности, вводятся для работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта. Также обязательная вакцинация затронет сотрудников госслужбы.

Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 12 кафе «Шоколадница», заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщается на сайте ведомства.

Греция ужесточит въезд для россиян

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 181 096 913 человек, 3 923 105 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 625 036). На второй строчке — Индия (30 279 331), на третьей — Бразилия (18 420 598), на четвертой — Франция (5 831 972), на пятой — Турция (5 409 027). Россия занимает шестое место (5 387 486, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (603 967). За ними следуют Бразилия (513 474), Индия (396 730), Мексика (232 564), Перу (191 584) и Великобритания (128 364).

Греция ужесточит въезд для прибывающих из России туристов с 30 июня, все они должны будут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии, независимо от проведенной вакцинации. Также непосредственно на границе россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста или экспресс-анализа. Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. Если результат окажется положительным, то пассажир отправится на обязательный карантин.

Фото: Илья Репин

Первые два случая индийского штамма коронавируса «дельта» зафиксированы в Палестине, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.

Власти ЮАР ужесточают карантинные ограничения из-за третьей волны коронавируса и распространения варианта COVID-19 «дельта», заявил президент страны Сирил Рамафоса. Он выступил с обращением к нации и объявил, что страна переходит на четвертый уровень опасности из-за коронавируса из пяти возможных.

Обеспечение в мире равного доступа к вакцинации от коронавируса облегчило бы борьбу с пандемией. Об этом заявил в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Разведывательное сообщество США, перед которым администрация Джо Байдена поставила задачу установить причины пандемии коронавируса, не смогло прийти к окончательным выводам относительно появления инфекции и вряд ли сможет сделать это до конца отведенного на это срока, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Максим Платонов

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg, что придерживается естественной версии происхождения коронавируса.

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.

Алексей Нечаев