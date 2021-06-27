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Гинцбург: изменение вакцины при мутации коронавируса может занять неделю

23:27, 27.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург: изменение вакцины при мутации коронавируса может занять неделю
Фото: realnoevremya.ru

При регистрации векторной технологии Центр им. Н.Ф. Гамалеи сможет изменять вакцины от коронавируса в течение недели — это может понадобиться в случае кардинального изменения одной из составляющих вируса, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, в случае появления нового штамма с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с рецепторами человека, могут понадобиться новые варианты вакцины. На вновь возникающую угрозу центр сможет ответить в течение недели.

Гинцбург заявил, что антитела вакцинированных «Спутником V» борются с вирусом активнее, чем у переболевших, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Российскую вакцину «Спутник V» при беременности рекомендовали применять только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Рекомендация связана с отсутствием опыта клинического применения препарата этой вакцины при беременности. Пока нет данных, «Спутником V» запретили прививаться при грудном вскармливании.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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