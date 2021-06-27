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Греция ужесточает въезд для россиян

19:53, 27.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Греция ужесточает въезд для россиян
Фото: pixabay.com

Греция ужесточит въезд для прибывающих из России туристов, все они должны будут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии, независимо от проведенной вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Также непосредственно на границе россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста или экспресс-анализа. Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. Если результат окажется положительным, то пассажир отправится на обязательный карантин.

«Данное решение действует с 06:00 (мск) среды, 30 июня 2021 года», — говорится в документе.

Кипр оказался лидером среди зарубежных стран, куда россияне планируют направиться на летний отдых в 2021 году.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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