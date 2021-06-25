Президент «Реала» Перес: «Футбол умирает, он не привлекает молодежь»

Президент мадридского «Реала» и футбольной Суперлиги Флорентино Перес заявил о необходимости реформировать мировой футбол. Иначе, по его словам, этот вид спорта ожидает упадок.

«УЕФА должен побеспокоиться о создании более привлекательного турнира. Футбол умирает, он не привлекает молодежь, аудитория падает. И если ничего не будет сделано, ситуация будет очень плохой», — сказал Перес.

Также он отметил, что Суперлига продолжает существовать несмотря на всяческие запреты со стороны УЕФА. Перес обвинил руководство союза в желании сохранить привилегии и контроль над финансами в европейском футболе.

«Есть обязывающее соглашение, и Суперлига продолжается. Они (УЕФА) угрожают нам, чтобы защитить свое доминирующее положение, и английские команды попали под это принуждение. Мы ждем решения суда. Мы теряем восемь миллиардов, а Александер Чеферин (глава УЕФА) повышает себе зарплату. Есть люди с привилегиями, и они хотят сохранить их. Они уже хотели выгнать нас из Лиги чемпионов, но суды запретили это», — цитирует Переса испанская газета Marca.

Напомним, в апреле стало известно о создании 12 топ-клубами Европы Суперлиги — аналога Лиги чемпионов, где будут выступать только лучшие европейские команды. ФИФА и УЕФА выступили против организации нового турнира. В частности, в качестве санкций планировалось запретить игрокам клубов Суперлиги выступать за сборные на чемпионатах мира и Европы.

Спустя несколько дней из-за негативной реакции общественности и различных функционеров Суперлига была официально приостановлена.

«Почему новая Суперлига — это не про футбол, а про личную наживу»