Финалисты всероссийской программы из Татарстана запустят спутники в стратосферу

Фото: wikipedia.org / Erik Kulu

В финале всероссийской программы «Стратосферный спутник» в Подмосковье школьники и студенты доработают проекты и запустят на высоту около 30 км малые космические аппараты формата малых искусственных спутников Земли для исследования космоса CubeSat.



В программе, стартовавшей в апреле 2021 года, приняла участие и вышла в финал команда из Татарстана. Всего заявки на участие подавали более 70 команд из 30 городов России, в каждой команде по три человека. Кроме Татарстана, в финал вышли команды из Московской, Саратовской, Новосибирской, Ленинградской областей, Москвы, Мордовии, Ингушетии, Чувашии и Краснодарского края. На отборочном этапе участники выполнили задания по программированию и представили развернутое эссе с описанием своего эксперимента.

За месяц до финала командам доставили набор-конструктор «Стратосферный спутник». Участники должны были собрать спутник, спроектировать полезную нагрузку и сам эксперимент. Его результаты получат после запуска в стратосферу.

Фото: wikipedia.org / CC BY 1.0

Финал состоится в Подмосковье с 23 по 28 июня, пройдет доработка макетов и реальные запуски аппаратов на шарах-зондах. Команды предоставят экспертам данные измерительных устройств полезной нагрузки стратосферных спутников, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко