В России Instagram запустил музыку в сторис

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Российские пользователи Instagram теперь могут добавлять музыку в свои сторис. Планировалось, что функция заработает 23 июня, но она стала доступна на несколько часов раньше.

Достаточно выбрать фото или видео и прикрепить музыку. Для пользователей предоставляется большая база песен от русскоязычных до зарубежных. Также можно использовать функцию «караоке» — на экран будет выводиться текст песни.