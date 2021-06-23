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В России Instagram запустил музыку в сторис

00:08, 23.06.2021
В России Instagram запустил музыку в сторис
Фото: скриншот

Российские пользователи Instagram теперь могут добавлять музыку в свои сторис. Планировалось, что функция заработает 23 июня, но она стала доступна на несколько часов раньше.

Достаточно выбрать фото или видео и прикрепить музыку. Для пользователей предоставляется большая база песен от русскоязычных до зарубежных. Также можно использовать функцию «караоке» — на экран будет выводиться текст песни.

ТехнологииОбщество
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