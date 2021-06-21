Жена Федуна обвинила «Зенит», «Локомотив» и «Сочи» во влиянии на работу судей

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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, обвинила несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) во влиянии на работу судей.

По ее мнению, арбитры подсуживают «Зениту», «Сочи» и «Локомотиву». Об этом Салихова заявила в интервью у Ксении Собчак.

— А кому подсуживают-то всегда в российском футболе?

— Ну всем понятно — кому.

— «Зениту»?

— Ну да, «Зениту», «Сочи»… У кого там еще амбиции. «Локомотив», кстати, тоже в этом году очень лояльно судили. Я не знаю, как они потом между собой будут эти места делить. Но я надеюсь, что Ашот Хачатурянц… Вот честно, он этих судей за жопу схватил. Надеюсь, он их не отпустит и добьется честного судейства, — сказала Салихова.

Напомним, ранее решением главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, поддержанного на заседании исполкома организации, на неопределенный срок от работы в российском футболе были отстранены судьи Михаил Вилков и Станислав Васильев. Также чуть позже 10-летнюю дисквалификацию от УЕФА получил российский арбитр Сергей Лапочкин по делу о коррупции.

Кроме Салиховой чуть ранее работу Хачатурянца похвалил Леонид Слуцкий. Тренер «Рубина» поблагодарил главу судей РФС в прямом эфире Первого канала.