В полиции опровергли информацию о массовой драке на проспекте Ямашева в Казани — по факту начата проверка

В Управлении МВД по Казани опровергли информацию о массовой драке на проспекте Ямашева, которая, по данным соцсетей, произошла у заведения «Старый амбар». Конфликт произошел между двумя мужчинами. По этому факту начата проверка, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Конфликт начался в баре, мужчины вышли на улицу, где между ними произошла драка. Один из ее участников три раза ударил другого ножом в области бедра. Пострадавшего госпитализировали.

На место драки выезжала полиция. В ведомство заявления по факту драки и причинения вреда не поступало.

По результатам проверки УМВД по Казани примет процессуальное решение. В ведомстве уточнили, что оба мужчины уже опрошены.

В соцсетях и СМИ писали, что задержали около десяти человек — уроженцев Кавказа.