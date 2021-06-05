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Среднюю зарплату в сельском хозяйстве в Татарстане планируют увеличить до 30 тысяч

08:24, 05.06.2021
Среднюю зарплату в сельском хозяйстве в Татарстане планируют увеличить до 30 тысяч
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане поставили задачу повысить среднемесячную заработную плату в сельскохозяйственной отрасли до 30 тысяч рублей. Сейчас средняя зарплата составляет 28 тыс. 576 рублей. Поставлена задача к концу года довести этот показатель до 30 тыс. рублей, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Для реализации задачи ведомство проводит мероприятия по снижению трудоемких процессов в производстве, что влияет на повышение производительности труда.

«Разрабатываются и внедряются рекомендации по совершенствованию системы стимулирующих выплат, по увязке оплаты труда с достижением прогнозных отраслевых показателей и повышения качества производимой продукции», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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