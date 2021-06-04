В Казани в пятницу вечером наблюдаются 8-балльные пробки

В пятницу вечером на дорогах Казани образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.32.

Заторы образовались на Кировской дамбе, в Адмиралтейской слободе, на улицах Тукая, Салимжанова, Лево-Булачной, Татарстан. Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя. Также встали улицы Петра Витера, Копылова, Мира.

В пятничный вечер пробки образовались на выездах из города: на улице Фрунзе, Горьковском шоссе, улицах Вересаева, Камчатской.