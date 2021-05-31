АвтоВАЗ вновь приостановит сборку машин из-за нехватки комплектующих
АвтоВАЗ 2 и 3 июня приостановит сборку автомобилей Lada из-за недостатка комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Производство будет приостановлено на сборочной линии №1, где выпускаются автомобили Largus и X-Ray, а также на линии №5, где собирается Granta.
«Компания планирует возобновить производство 4 июня. Данная ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах», — отмечает компания в сообщении, не уточняя номенклатуру недостающих компонентов.
АвтоВАЗ уже приостанавливал работу линии сборки Lada Granta на два дня в апреле. Это тоже было связано с отсутствием поставок одного из компонентов.Авто
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