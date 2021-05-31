В Казани осужден замначальника колонии за ночную сборку пазлов зэками

Фото: скриншот видео (Бариев - справа)

Уголовным штрафом в 180 тысяч рублей закончилось преследование замначальника исправительной колонии №18 и бывшего руководителя исправительного центра УФСИН по РТ Раиля Бариева. К такому наказанию его приговорил Московский райсуд Казани, признав виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Вину 34-летний подполковник в суде не признавал.

Его обвиняли:

в сдаче на металлолом имущества центра — решеток с окон и барьерных ограждений, оставшихся со времен Казанской воспитательной колонии;

проведении ремонта в душевой за счет осужденного, под угрозой ухудшения условий его содержания;

понуждении осужденных к предпродажной сборке 3,5 тысячи пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы «Алькор».

Потерпевшими по делу были признаны УФСИН по РТ и пять осужденных, искупавших вину за грабежи и наркооборот исправительными работами в центре, где командовал Бариев.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Детали дела подполковника — в материале «Реального времени».