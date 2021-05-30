За сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла почти на 2 тысячи гектаров

Почти на 2 тысячи гектаров выросла площадь лесных пожаров в Якутии за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Обнаружены три новых очага возгораний. Всего, по данным Авиалесоохраны, в регионе зарегистрировано 13 природных пожаров в Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Намском, Верхоянском, Среднеколымском и Томпонском районах. Огнем охвачена территория в 2632,5 га.



«За сутки количество пожаров увеличилось на три очага, площадь пожаров увеличилась на 1937,4 гектара, за счет обнаружения новых пожаров и увеличения площадей вновь обнаруженных пожаров. На особом контроле Главного управления находится обстановка с природными пожарами на территории Нюрбинского, Среднеколымского и Томпонского районов, где действуют четыре крупных природных пожара на площади 2 446 гектаров», — заявил начальник ГУ МЧС РФ по республике Павел Гарин.



Пожарным удалось ликвидировать за сутки 2 природных пожара на площади 16 гектаров. К тушению привлекали 276 человек и 33 единицы техники специализированных подразделений лесоохраны и местного населения.

