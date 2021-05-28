Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
2 июня на вопросы читателей ответит Александр Груничев, председатель Государственного комитета РТ по тарифам.
Ключевые тезисы для обсуждения:
- Какие первоочередные вопросы тарифного регулирования поднимаются в РТ и России в целом.
- Механизмы ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
- Законодательные инициативы в области тарифного регулирования.
- Причины дифференциации тарифов в субъектах РФ.
- С 1 июля 2021 года в России произойдет индексация тарифов ЖКХ. Почему невозможно удерживать рост тарифов на уровне 0%?
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