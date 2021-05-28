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Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

14:32, 28.05.2021 6
Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
Фото: rufincontrol.ru

2 июня на вопросы читателей ответит Александр Груничев, председатель Государственного комитета РТ по тарифам.

Ключевые тезисы для обсуждения:

  • Какие первоочередные вопросы тарифного регулирования поднимаются в РТ и России в целом.
  • Механизмы ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
  • Законодательные инициативы в области тарифного регулирования.
  • Причины дифференциации тарифов в субъектах РФ.
  • С 1 июля 2021 года в России произойдет индексация тарифов ЖКХ. Почему невозможно удерживать рост тарифов на уровне 0%?

Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

Мероприятия
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 31 май
    Как граждане могут повлиять на размер платы за ЖКУ? где я как житель Казани могу принять участие в голосовании или обсуждении тарифов?
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  • Анонимно 31 май
    Как остановить рост тарифа на тепло??? Этой зимой и весной почти каждый месяц ходила в УК, потеряла все нервы доказывая что начисления заоблачно высокие
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    Анонимно 09:41
    тоже интересует этот вопрос!
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  • Анонимно 31 май
    Какие позиции в квитанции регулирует город, а какие управляющая компания? Например, содержание жилого помещения, внос на текущий и капитальный ремонт - это тарифы? или то, что произвольно выставляет управляющая компания?
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  • Анонимно 31 май
    живем в частном доме . используем остатки еды в компост, бумагу,текстиль и пластик сдаю в перероботку. почему должна платить полный тариф за мусор?
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  • Анонимно 09:33
    Какую часть в тарифе на тепло занимает инвестиционная программа теплогенерирующих компаний?
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