До конца приема заявок на юбилейную премию по недвижимости РГУД в Татарстане осталось четыре дня
В ближайший понедельник, 31 мая, завершается прием заявок на участие в региональной Премии по недвижимости полномочного представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) в Татарстане. Эта премия приурочена к 10-летию работы представительства в республике.
Номинантами Премии могут стать ведущие объекты и компании в жилой и коммерческой недвижимости. Она призвана дать оценку объектам недвижимости и достижениям компаний в этой области. География премии — Республика Татарстан.
Подача заявок на участие проходит бесплатно, это можно сделать на сайте gud-summit.ru. Участникам необходимо заполнить анкету, соответствующую выбранной номинации, и направить ее на адрес kazan@rgud.ru в срок до 31 мая 2021 года. Торжественная церемония вручения премии состоится 17 июня в пятизвездочном отеле Казани Kazan Palace by Tasigo.
В состав жюри Премии входят признанные эксперты рынка недвижимости России: руководители строительных, риелторских, брокерских, управляющих, консалтинговых и девелоперских компаний, представители архитектурных бюро, инженерных компаний, компаний, занимающихся проектированием, и авторитетные представители журналистского сообщества, представители власти и ведущие аналитики рынка.
Премия проводится при поддержке МКУ управление архитектуры и градостроительства Исполнительного Комитета муниципального образования г. Казани.
Независимый консультант Премии — EY Россия
Номинации Премии:
|
Категория
|
Номинация
|
Жилая недвижимость
|
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры жилого комплекса
|
Лучшая управляющая компания в сфере жилой недвижимости
|
Лучший коттеджный поселок
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Офисная недвижимость
|
Лучший бизнес-центр класса А
|
Лучший бизнес-центр класса В
|
Лучший коворкинг
|
Торговая недвижимость
|
Малый торговый центр
|
Средний торговый центр
|
Лучшая локальная торговая сеть
|
Индустриальная недвижимость
|
Лучший индустриальный объект
|
Редевлопмент
|
Лучший проект редевелопмента
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Лучший восстановленный памятник архитектуры
|
Устойчивое развитие и влияние на окружающую среду
|
Открытие десятилетия
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Недвижимость будущего: proptech и устойчивое развитие
Этапы проведения премии:
- Сбор заявок с 20.04 по 31.05.2021 г.
- Онлайн-голосование жюри по Анкетам участников и выбор трех номинантов в каждой категории с 01.06 по 04.06.2021 г.
- Онлайн-выступление номинантов и защита проектов перед членами жюри. Голосование жюри и определение победителей с 07.06 по 11.06.2021 г.
- Победители будут объявлены во время вручения Региональной премии по итогам первого десятилетия РГУД в Республики Татарстан на Саммите 17 июня 2021 года в г. Казани.
Партнерский материалНедвижимостьМероприятия Татарстан
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