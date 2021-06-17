X ЮБИЛЕЙНЫЙ САММИТ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ

Саммит — это традиционное профильное мероприятие для девелоперов, застройщиков, риэлторов, консультантов и инвесторов, в рамках которого подводятся итоги уходящего года и обсуждаются прогнозы на будущее. Ежегодно Саммит в Казани посещает более 300 игроков рынка недвижимости.
Из-за прошлогоднего запрета на проведение массовых мероприятий, юбилейный саммит впервые пройдет летом — 17 июня 2021 г.
Десятый саммит РГУД в Казани в очередной раз соберет всех представителей рынка жилой и коммерческой недвижимости Республики Татарстан и ближайших регионов для подведения итогов десятилетия.
В рамках саммита состоится вручение Региональной премии по итогам первого десятилетия РГУД в Республике Татарстан.
Профессиональная премия проводится полномочным представительством НП «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов», при поддержке МКУ управление архитектуры и градостроительства г. Казани.
Премия учреждена в 2021 году и посвящена подведению итогов работы полномочного представительства РГУД в регионе. Она призвана дать оценку объектам недвижимости и достижениям компаний в области жилой и коммерческой недвижимости. География премии — Республика Татарстан.
Номинантами Премии могут стать ведущие объекты и компании в жилой и коммерческой недвижимости.
Подача заявок на участие в конкурсной программе Премии проходит на безвозмездной основе в период основного срока приема заявок от номинантов. Для участия в Премии необходимо подать заявку на сайте gud-summit.ru, заполнить Анкету участника, соответствующую выбранной номинации и направить анкету на адрес: kazan@rgud.ru в срок до 31 мая 2021 года.
Номинации Премии:
В состав жюри Премии входят признанные эксперты рынка недвижимости России: руководители строительных, риэлторских, брокерских, управляющих, консалтинговых и девелоперских компаний, представители архитектурных бюро, инженерных компаний, компаний, занимающихся проектированием, и авторитетные представители журналистского сообщества, представители власти и ведущие аналитики рынка.
Также в рамках Саммита состоится Интеллектуальная игра от магистра игры и обладателя приза «Бриллиантовая сова» Александра Друзя. Пятнадцать команд по 8 человек смогут сразится в интеллектуальном батле и проверить свои знания и эрудицию в сфере недвижимости. Лучшая команда получит специальный приз от Александра Друзя.
Вход по пригласительным билетам. Дресс-код: для торжественных мероприятий.
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